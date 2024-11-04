«Слова Карпина про отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю». Черданцев о «Ростове»
Георгий Черданцев прокомментировал слова Валерия Карпина про возможную отставку.
«Сейчас в Ростове сменился губернатор, а такое не происходит по щелчку пальцев. Значит, это было известно давно.
Поскольку команда зависит от бюджетных денег – есть большие вопросы, будет ли новый губернатор так же поддерживать команду.
Слова Карпина про усталость и отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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