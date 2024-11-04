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Медведева об ОИ-2018: «Обиды на Тутберидзе точно нет, лишь благодарность. Смотрю на события в том году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой»

Евгения Медведева рассказала, таит ли обиду на Этери Тутберидзе после Олимпиады.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпиады-2018 Медведева дала интервью Ксении Собчак.

– Я прошла очень много стадий: отрицание, принятие, торговаться пыталась сама с собой и с другими. Я в 2018 году и я сейчас, как бы типично это ни звучало, – два абсолютно разных человека. Если я посмотрю на себя в 2018 году, наверное, я себя не узнаю, и наоборот. Настолько моя личность изменилась. <...>

Я прошла очень много стадий после Олимпийских игр, которые по мне, конечно, ударили. Но при этом это была такая точка моего мегаличностного роста. Смотрю на события в 2018 году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой.

– Хочу процитировать Максима Транькова: победа Загитовой на Олимпиаде была абсолютно заслуженной, но все спортсмены болели за Медведеву, а за Алину никто не болел. Скажи честно, хоть какая-то обида на Этери у тебя осталась?

– Сейчас нет. Не лукавлю абсолютно. На сегодняшний день абсолютно точно нет [обиды], осталась одна лишь благодарность, и с Этери Георгиевной у нас прекраснейшие отношения. Я в совершенно спокойном режиме сейчас езжу к ней на каток, новый ледовый дворец ей построили – дворец прям стеклянный, хрустальный, невероятной красоты. Она с большой любезностью предоставляет мне и ледовое время тренировочное, и залы, и врачей. У нас все хорошо сейчас.

– У вас был какой-то примирительный разговор после тех событий? Она как-то объяснила то, что дала Загитовой исполнить элементы, которые были выше по квалификации?

– Нет, такого разговора с ней не было. Правильно это или нет – я не знаю. Меня воспитывали так, что всегда нужно разговаривать. Возможно, мне и хотелось бы, но в нашей ситуации с Этери Георгиевной это особо и не нужно, потому что я выросла, я и так все понимаю.

Я понимаю, что были же все равно факты: Олимпийские игры и я со сломанной ногой, и это определенные риски. Если мыслить чисто стратегически, я могу понять ставку и федерации фигурного катания, и Этери Георгиевны.

Все-таки соперничество внутри группы хоть и сложно, но оно должно быть. Появилась Алина (Загитова), невероятно талантливая спортсменка. Все, что она исполнила технически – ноль вопросов, абсолютно. Баллы, которые стояли на Олимпийских играх, это обсуждению вообще не подлежит, потому что есть определенные факты. Можно открыть оценки и посмотреть, кто действительно накатал на первое место, а кто – на второе.

– А по-человечески то, что она исполнила?

– Вот, как раз таки вся история вокруг Олимпиады 2018 года – это больше межличностные отношения, эмоции, нагнанная лирика где-то с нашей стороны. Было неприятно, но с другой стороны, сейчас я как взрослый человек могу посудить и подумать, что, наверное, если бы я очень сильно захотела и не испугалась, я бы могла каскад во вторую половину перенести. 

Можно было бы что-нибудь придумать так, чтобы выползти из этой ямы после короткой программы. Но я этого не сделала. И сейчас с высоты всего того, что я прожила за эти годы, думаю: ну и слава богу, что я это не сделала.

Когда спортсменов с трех лет выращивают и олимпийскую золотую медаль возводят в культ, когда тебе постоянно вбивают, что «ты моя маленькая олимпийская чемпионка»... И вот это вот «золото», «олимпийская чемпионка», «чемпионка», «чемпионка»... Она постоянно звучит. И когда ты ею не становишься, это бьет по несозревшей психике, – рассказала Медведева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «Осторожно: Собчак»
logoМаксим Траньков
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
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