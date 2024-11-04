Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

Сергей Юран заявил, что действительно входил в шорт-лист «Спортинга».

Ранее бывший тренер клубов РПЛ и экс-игрок «Бенфики» и «Порту» заявил , что готов возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«Приятно, что я попал в шорт-лист [на пост главного тренера «Спортинга »]. Это правда. Я люблю перепроверять.

Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно.

Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola. Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», – сказал Юран.

«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»