Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»
Ранее бывший тренер клубов РПЛ и экс-игрок «Бенфики» и «Порту» заявил, что готов возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
«Приятно, что я попал в шорт-лист [на пост главного тренера «Спортинга»]. Это правда. Я люблю перепроверять.
Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно.
Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola. Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», – сказал Юран.
«Спортинг» о Юране: «У нас не было контактов с этим специалистом»
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