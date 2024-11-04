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  • Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)
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Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)

Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Реала» в XXI веке.

Форвард «Аль-Насра» возглавил рейтинг лучших в рейтинге Goal из 25 игроков.

В список попали:

25. Джуд Беллингем;

24. Клод Макелеле;

23. Анхель Ди Мария;

22. Месут Озил;

21. Гути;

20. Гонсало Игуаин;

19. Хаби Алонсо;

18. Роберто Карлос;

17. Роналдо;

16. Даниэль Карвахаль;

15. Каземиро;

14. Луиш Фигу;

13. Гарет Бэйл;

12. Тибо Куртуа;

11. Винисиус Жуниор;

10. Марсело;

9. Рауль;

8. Пепе;

7. Карим Бензема;

6. Икер Касильяс;

5. Тони Кроос;

4. Серхио Рамос;

3. Лука Модрич;

2. Зинедин Зидан;

1. Криштиану Роналду.

Месси – лучший игрок Ла Лиги в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 10-й

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoКарим Бензема
logoМесут Озил
logoЛуиш Фигу
logoКриштиану Роналду
logoКлод Макелеле
logoХаби Алонсо
logoПепе
logoРеал Мадрид
logoИкер Касильяс
logoРоберто Карлос
logoСерхио Рамос
logoГути
logoРауль
logoРоналдо
logoЛа Лига
рейтинги
logoЗинедин Зидан
logoМарсело
logoГонсало Игуаин
logoГарет Бэйл
logoЛука Модрич
logoАнхель Ди Мария
logoТони Кроос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoТибо Куртуа
logoКаземиро
logoДаниэль Карвахаль
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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