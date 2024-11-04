Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)
Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Реала» в XXI веке.
Форвард «Аль-Насра» возглавил рейтинг лучших в рейтинге Goal из 25 игроков.
В список попали:
25. Джуд Беллингем;
24. Клод Макелеле;
23. Анхель Ди Мария;
22. Месут Озил;
21. Гути;
20. Гонсало Игуаин;
19. Хаби Алонсо;
18. Роберто Карлос;
17. Роналдо;
16. Даниэль Карвахаль;
15. Каземиро;
14. Луиш Фигу;
13. Гарет Бэйл;
12. Тибо Куртуа;
11. Винисиус Жуниор;
10. Марсело;
9. Рауль;
8. Пепе;
7. Карим Бензема;
6. Икер Касильяс;
5. Тони Кроос;
4. Серхио Рамос;
3. Лука Модрич;
2. Зинедин Зидан;
1. Криштиану Роналду.
Месси – лучший игрок Ла Лиги в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 10-й
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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