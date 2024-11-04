Шалимов о драке в дерби: «Литвинов начал эту заваруху, когда стал хватать Рошу за лицо. Карасев на ВАР грамотно все рассмотрел»

Игорь Шалимов оценил драку в дерби ЦСКА и «Спартака».

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов . Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

«Есть несколько моментов. Считаю, что Карасев на ВАР грамотно все рассмотрел. Сначала же Сухой удалил Рошу одного, а Карасев подозвал к видео. А на самом деле начал же эту заваруху Литвинов, когда стал хватать Рошу за лицо. И Роша бил-то не Бабича , а Литвинова, которому бразилец попал в голову и по касательной досталось Бабичу.

И у меня тут вопрос не к арбитру, а к игрокам. Надо голову в такие моменты включать, – вы же точно получите карточки и потом дисквалификации. Роша пропустил несколько матчей, клуб его отпустил к семье, сейчас он удаляется и получит дисквалификацию. Еще раз скажу о том, что дерби, конечно, заруба принципиальная, но я давно такого не помню, чтобы играли настолько перенастроенными.

В этом плане удивило то, как игроки вели себя после единоборств. Если вы гладиаторы, бьетесь в дерби, не надо по пять минут лежать после единоборств и падать, как Пруцев после стыка с Пьяничем .

Необязательный фол сделал Обляков , получил желтую карточку – и в итоге перед следующим матчем минус два ключевых игрока», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.