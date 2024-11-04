Соболенко вышла в полуфинал итогового, Циньвэнь Чжэн и Паолини разыграют выход из группы
В Фиолетовой группе на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде прошли два раунда.
Арина Соболенко, выигравшая оба матча, первой вышла в полуфинал. Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной, потерявшей шансы на 1/2.
Во втором матче Циньвэнь Чжэн и Жасмин Паолини разыграют вторую путевку в полуфинал.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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