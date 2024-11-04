Соболенко вышла в полуфинал итогового, Циньвэнь Чжэн и Паолини разыграют выход из группы

В Фиолетовой группе на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде прошли два раунда.

Арина Соболенко , выигравшая оба матча, первой вышла в полуфинал. Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной , потерявшей шансы на 1/2.

Во втором матче Циньвэнь Чжэн и Жасмин Паолини разыграют вторую путевку в полуфинал.