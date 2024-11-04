СКА проиграл 2 из 3 матчей с «Куньлунем» в сезоне-2024/25

СКА проиграл «Куньлуню» 2-й раз в сезоне-2024/25.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга потерпела поражение в овертайме со счетом 1:2.

СКА уступил «Куньлуню» в 2 из 3 матчей нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первой игре команд китайский клуб одержал победу со счетом 5:4, во второй – проиграл 0:8.

На данный момент СКА занимает 2-е место в таблице Запада, «Куньлунь » – 10-е.