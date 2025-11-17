Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни разу в отборе ЧМ. Перед ЧМ-1954 это удалось Югославии

Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни разу в отборе ЧМ.

Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни одного гола в отборочном турнире чемпионата мира.

Команда Томаса Тухеля сыграла на ноль во всех 8 матчах квалификации ЧМ-2026.

Первой подобное удалось сборной Югославии, не пропустившей в 4 играх отбора ЧМ-1954.