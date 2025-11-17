Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни разу в отборе ЧМ. Перед ЧМ-1954 это удалось Югославии
Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни разу в отборе ЧМ.
Англия – вторая в истории европейская сборная, не пропустившая ни одного гола в отборочном турнире чемпионата мира.
Команда Томаса Тухеля сыграла на ноль во всех 8 матчах квалификации ЧМ-2026.
Первой подобное удалось сборной Югославии, не пропустившей в 4 играх отбора ЧМ-1954.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18332 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости