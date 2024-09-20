Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости

1. Завершился первый тур новой Лиги чемпионов. «Барселона» на выезде уступила «Монако» Головина, с 10-й минуты играя в меньшинстве – это первое поражение при тренере Флике. «Арсенал» поделил очки с «Аталантой» (0:0), «Атлетико» победил «РБ Лейпциг» (2:1), «Байер» в гостях разгромил «Фейеноорд» (4:0).

«Бавария» лидирует в таблице ЛЧ после 1-го тура, «Ювентус» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36.

2. В 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» в гостях разнес «Химки» (5:1) с дублем Пиняева за 100 секунд, «Спартак» крупно обыграл «Крылья Советов» (4:1), «Ахмат» победил «Пари НН» (2:1).

3. «Ак Барс» разгромил «Барыс» (5:0) в Фонбет чемпионате КХЛ, ЦСКА победил дома «Витязь» (3:2), СКА переиграл «Сочи» (7:4) в гостях и другие результаты дня . Кузнецов набрал 2 очка .

4. Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры.

5. ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирование фанатов «Зенит» – позор российского футбола». Фанаты «Спартака» скандировали тоже самое на игре Кубка в четверг.

6. Касаткина, Шнайдер, Вероника и Полина Кудерметовы, Хаддад Майя, Радукану вышли в 1/4 финала турнира в Сеуле, Анисимова снялась.

7. Нигматуллин лишился квартир в Москве и Майами после развода , они оцениваются в 120 млн рублей и 850 тысяч долларов, жилье было оформлено на жену. Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России отправил Елене досудебное приглашение и предлагает вернуть ему 50% совместно нажитого имущества, в противном случае будет раздел.

8. Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, заняла 8-е место в короткой программе юниорского Гран-при, лидирует японка Ами Накаи.

9. РФС представил список 33 лучших футболистов сезона-2023/24 – там Глушенков, Кассьерра, Сафонов, Вендел, Кордоба, Чалов, Хлусевич и другие. Семак («Зенит») признан лучшим тренером, Тюкавин («Динамо») – лучший футболист , «Зенит» – лучшая команда .

10. Пишут, что Миранчук и его юристы попросили «Атланту» публиковать составы без национальностей, Алексею не понравилось, что рядом с его фото не указывали флаг России. Правда сам клуб это опровергает .

11. ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Формулы-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?» Хэмилтон ответил : «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова».

12. Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры.

Цитаты дня:

Депутат Свищев о словах Глушенкова про сборную: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента . Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду»

Платини предложил играть вдесятером, чтобы футбол стал зрелищнее: «Мое поколение его больше не смотрит . Стоит убрать одного игрока, возможно – это освободит пространство»

Степанова о квадробике: «Взрослые дяди и тети могут сколько угодно требовать что-то запретить. Сильно у ваших родителей получилось запретить рэп или хэви-метал? »

«Это′О подарил квартиру в Махачкале экипировщику «Анжи» . Вратарю Макарову он принес золотые Rolex – за отбитый пенальти». Помазан о поступках камерунца

Шакил О’Нил: «У меня должно было быть 8 или 9 чемпионских перстней , как у Роберта Орри»