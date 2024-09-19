«Спартак» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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