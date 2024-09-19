Тюкавин – лучший футболист России в прошлом сезоне по версии РФС. Салтыков – лучший молодой игрок
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин – лучший футболист сезона-2023/24 в России.
22-летний игрок был признан лучшим бюро исполкома РФС. В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах. Константин стал вторым в списках бомбардиров и ассистентов лиги, уступив Матео Кассьерре (21 гол) и Максиму Глушенкову (15 ассистов) соответственно.
Лучшим молодым игроком (до 21 года) прошлого сезона был признан Никита Салтыков. Полузащитник выступал за «Крылья Советов» и летом перешел в «Локомотив».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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