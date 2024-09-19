Тюкавин – лучший футболист России в прошлом сезоне по версии РФС. Салтыков – лучший молодой игрок

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин – лучший футболист сезона-2023/24 в России.

22-летний игрок был признан лучшим бюро исполкома РФС. В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах. Константин стал вторым в списках бомбардиров и ассистентов лиги, уступив Матео Кассьерре (21 гол) и Максиму Глушенкову (15 ассистов) соответственно.

Лучшим молодым игроком (до 21 года) прошлого сезона был признан Никита Салтыков . Полузащитник выступал за «Крылья Советов » и летом перешел в «Локомотив ».