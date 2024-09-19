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КХЛ. «Ак Барс» примет «Барыс», ЦСКА сыграет с «Витязем», СКА в гостях у «Сочи»

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Ак Барс» примет «Барыс», ЦСКА сыграет дома с «Витязем», СКА встретится в гостях с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАк Барс
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результаты матчей
logoКХЛ
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logoСочи
logoКуньлунь Ред Стар
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