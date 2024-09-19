Дебют Сафонова в «ПСЖ», 1-й гол Миранчука в МЛС, нули «Сити» с «Интером», победы «Динамо» и ЦСКА, «Рома» уволила де Росси, Пиоли возглавил «Аль-Наср», Ларионов против Zoom, Глушенков не понимает психологов и другие новости

1. Лига чемпионов в среду не порадовала обилием голов и значимых событий. «Манчестер Сити» и «Интер» не забили вообще ничего , «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0), забив все три гола после 75-й минуты, а Матфей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» и отразил один удар игроков «Жироны» (победили парижане благодаря автоголу вратаря испанцев Гассаниги). Другие результаты – тут .

2. В Фонбет Кубке России «Динамо» Москва по пенальти обыграло «Динамо» Махачкала (2:2, 5:3 по пенальти), Лещук отразил удар Глушкова в серии. ЦСКА выиграл у «Краснодара» (2:0), Кисляк и Гайич забили, у Файзуллаева два ассиста. «Ростов» победил «Оренбург» (3:1), а «Акрон» разобрался с «Факелом» (2:0).

3. «Рома» уволила Даниэле де Росси. Клуб не одержал ни одной победы в 4 матчах в Серии А на старте сезона и идет на 16-м месте. Клуб до конца сезона принял Иван Юрич.

4. Умер экс-форвард сборной Италии Сальваторе Скиллачи. У лучшего игрока ЧМ-1990 был рак толстой кишки.

5. «Северсталь» обыграла «Торпедо» в единственном матче дня в КХЛ.

6. Финляндия выделила 200 тысяч евро на изъятие у Ротенберга и Тимченко «Хельсинки Холла». Деньги пойдут на разработку закона.

7. «Аль-Наср» Роналду объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера.

8. Игорь Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по Zoom. Тренер «Торпедо» заявил, что он «не знает, с кем разговаривает» и сейчас «не пандемия».

9. «Милан» уволит Паулу Фонсеку в случае поражения от «Интера», сообщают инсайдеры. Клуб общается с Аллегри.

10. Боссы «Баварии» подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма. Ули Хенесс заявил: «Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется».

11. МЛС. Алексей Миранчук забил 1-й гол в лиге – помог «Атланте» уйти от поражения в матче с «Интер Майами» Лионеля Месси (2:2).

12. Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» – «Факел». Встреча пройдет 21 сентября в Петербурге.

13. Александра Усика сняли с рейса из-за «непригодного для полета состояния» , пишет ESPN.

14. Кике Сетьен заявил, что «Барселона» по-прежнему не погасила долг перед ним.

15. Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС.

Цитаты дня.

Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно . Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»

Кононов о работе в «Спартаке»: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе . Мы попали в Лигу Европы, мне все нравилось»

«Кузнецов стал для СКА балластом . Вначале все было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным». Экс-директор «Трактора» Баландин о форварде

Тебас о словах Родри про забастовку из-за календаря: «Поддерживаю. Дело не только в здоровье 70 топ-игроков, но и в балансе отрасли. У одних будет 6 Ferrari вместо 5, а у других пострадают семьи »

Константин Генич: «Любой матч РПЛ сродни оргазму для меня . Тащусь, есть сексуальные удары, передачи – действия игроков могут вызывать у меня эмоциональные стоны»

Шарль Каборе: «Зенит» не заслуживал чемпионства в прошлом сезоне . За титул в последних турах боролись «Краснодар» и «Динамо»

«Нет разумной причины, по которой женщины не должны играть на тех же стадионах, что мужчины . Женский футбол заслуживает этого». Тренер женского «Спортинга» о матче с «Реалом» на стадионе 2-й команды

Кунде о забастовке игроков: «Придет время объявить ее – это единственный способ заставить власти прислушаться к нам. 70 матчей за сезон – это безумие »

«Лучшая школа ныряльщиков в мире» . Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»

Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию »