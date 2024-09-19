Платини предложил играть вдесятером, чтобы футбол стал зрелищнее: «Мое поколение его больше не смотрит. Стоит убрать одного игрока, возможно – это освободит пространство»

Мишель Платини рассказал, что изменил бы в футболе, чтобы сдлать игру зрелищнее.

«Возможно, стоит убрать одного игрока и играть вдесятером.

В прошлом веке мы играли составами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше, чем сегодня, они были не так сильны и двигались медленнее. Так что, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков на поле – это освободило бы пространство.

Люди моего поколения больше не смотрят футбол, потому что они не видят в игре себя. Сейчас чаще делают передачи вперед, чем назад, много пасов во владение мячом.

Я не критикую, но люди моего поколения, которые знали более атакующий футбол, не находят себя в нем», – сказал экс-игрок сборной Франции и бывший глава УЕФА .