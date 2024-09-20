Магнус Карлсен выступил против полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры

Магнус Карлсен выступил против возвращения российским шахматистам флага и гимна.

Генассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ ), где будет рассматриваться вопрос полноценного возвращения российских и белорусских шахматистов, пройдет 21-22 сентября.

Сейчас россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Сегодня Карлсену вручили приз как лучшему игроку с момента основания ФИДЕ в 1924 году. Он получил награду от президента федерации Аркадия Дворковича .

«Я, конечно, рад получить эту награду, но лично я все же считаю, что карьера Гарри Каспарова * сложилась лучше, чем у меня.

Уверен, что Каспаров* воспользовался бы возможностью, чтобы посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации. Вот что я тоже хочу сделать», – сказал норвежский шахматист со сцены.

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.