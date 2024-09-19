Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры
Министерство просвещения предложило исключить гольф и чир-спорт (чирлидинг) из уроков физкультуры в российских школах.
Об этом пишет РБК со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале правовых проектов.
Отмечается, что эти «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».
Также министерство предложило убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур». Массаж в учебной программе сейчас упоминается в модулях по различным видам спорта, а банные процедуры – только по бадминтону. Причина для их исключения: «возрастная психофизиология школьников».
Проект приказа находится на стадии обсуждения. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ого, гольф – в школьной физкультуре! Говорят, он воспитывает патриотизм
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