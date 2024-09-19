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«Аталанта» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Арсенал» на выезде сыграет с «Аталантой» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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