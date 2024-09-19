«Пари НН» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Пари НН» примет «Ахмат» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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