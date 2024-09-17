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  • Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости
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Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости

1. Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года. Кэпхит 37-летнего форварда – 8,7 млн долларов, как и по двум предыдущим контрактам.

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали» (2:5). «Сочи» победил «Торпедо» (5:3).

3. КДК накажет ЦСКА за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Москве.

4. Александр Дюков будет вновь баллотироваться на пост главы РФС в 2025-м. Ведущие спонсоры готовы продлить контракты при условии его переизбрания.

5. Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити»: процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения. Также команды лиги считают, что единоразового снятия очков с «горожан» будет недостаточно. Есть предложение лишать клуб баллов на протяжении нескольких сезонов.

6. 7 человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК: Коу, Ковентри, Самаранч-младший, Элиаш, Ватанабе, Хусейн и Лапартьен.

7. Александр Овечкин ушел с тренировки «Вашингтона» после разминки. Хоккеист почувствовал дискомфорт.

8. Дани Ольмо выбыл на 4-5 недель. Хавбек «Барсы» травмировал двуглавую мышцу бедра в матче с «Жироной».

9. Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему.

10. 18-летний Эндрик из «Реала» женился на 21-летней модели, с которой встречается меньше года. У них есть «контракт» о правилах в отношениях.

11. Сербского дзюдоиста Майдова дисквалифицировали за религиозный жест на Олимпиаде.

12. Баскетбольная Евролига объявила об изменениях финансовых правил: вводится потолок зарплат и налог на роскошь.

13. Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Терентьев победил в коньковом спринте, Коростелев – 2-й, Большунов выбыл в полуфинале, Устюгов не стартовал.

Цитаты дня.

«Зенит» – команда одного города, а за «Спартак» болеет вся страна. Детям и молодежи нравится, что петербуржцы выигрывают – ты всегда в хорошем настроении». Филимонов о самом популярном клубе России

Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»

Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре, но поражение – тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»

«Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги

«Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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