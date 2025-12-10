Тарханов о Тюкавине: «Самый сильный русский нападающий. Может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит»
Тарханов: Тюкавин – самый сильный русский нападающий.
Александр Тарханов назвал Константина Тюкавина из «Динамо» сильнейшим российским нападающим.
В 10 матчах сезона РПЛ на счету форварда 2 гола и 1 ассист.
— Тюкавин уже набрал форму?
— Он интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день, — сказал заслуженный тренер России.
