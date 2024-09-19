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  • Глушенков, Кассьерра, Сафонов, Вендел, Кордоба, Чалов, Хлусевич – в списке 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС
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Глушенков, Кассьерра, Сафонов, Вендел, Кордоба, Чалов, Хлусевич – в списке 33 лучших футболистов сезона-2023/24 от РФС

РФС представил список 33 лучших игроков по итогам сезона-2023/24.

Футболистов выбирали по позициям в схеме 4-4-2. В скобках указаны клубы, за которые игроки выступали в прошлом сезоне.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений ЛатышонокБалтика»).

Правый защитник

Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Правый центральный защитник

Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Левый центральный защитник

Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).

Левый защитник

Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник 

Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).

Правый центральный полузащитник 

Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник

Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).

Левый полузащитник

Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий

Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Левый нападающий

Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).

Тюкавин – лучший футболист России в прошлом сезоне по версии РФС. Салтыков – лучший молодой игрок

Семак признан лучшим тренером России в сезоне-2023/24 по версии РФС

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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logoДуглас Сантос
logoДжон Кордоба
logoХуниор Алонсо
logoМатео Кассьерра
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Латышонок
logoМойзес Барбоза
logoМатвей Сафонов
logoКлаудиньо
logoФедор Чалов
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoБенхамин Гарре
logoВендел
logoДанил Глебов
logoВиллиан Роша
logoИван Сергеев
logoДаниил Хлусевич
logoАлександр Солдатенков
logoМаксим Глушенков
logoЮрий Горшков
logoАлександр Сильянов
logoСтрахиня Эракович
logoСергей Волков
logoМохаммад Мохеби
logoКонстантин Тюкавин
logoМирлинд Даку
logoАббосбек Файзуллаев
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