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Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Гургенидзе, Гладки, Бранденбург покажут короткие программы

19 сентября девушки выступят с короткими программами на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Девушки

Короткая программа

Начало – 10:30 по московскому времени. 

Первая разминка

3. Ю Сон Ким (Южная Корея)

4. Чон Гель Хван (Южная Корея) 

5. Анастасия Бранденбург (Швейцария)

Вторая разминка

6. Инга Гургенидзе (Грузия)

7. Эмилия Немировски (США) 

8. Ами Накаи (Япония)...

10. Ририа Коно (Япония) 

Третья разминка

15. Стефания Гладки (Франция)

Пятая разминка

25. Софья Самоделкина (Казахстан) 

Шестая разминка

31. Меган Вудли (Канада)...

34. Стефания Яковлева (Кипр)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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сборная Кипра
Ами Накаи
Ю Сон Ким
Стефания Гладки
Анастасия Бранденбург
Чон Гель Хван
Эмилия Немировски
Ририа Коно
Меган Вудли
Стефания Яковлева
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