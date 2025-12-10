Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»

Корнеев: «Краснодару» не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе.

Игорь Корнеев считает, что «Краснодар » мог бы усилить атаку зимой.

«Единственная позиция, которую можно усилить «Краснодару» — центральный нападающий на подмену Кордобе . Он нужен, когда колумбиец по какой‑либо причине пропускает матч.

Топовый нападающий им бы не помешал», — сказал бывший футболист сборной России.