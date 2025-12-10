Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»
Корнеев: «Краснодару» не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе.
Игорь Корнеев считает, что «Краснодар» мог бы усилить атаку зимой.
«Единственная позиция, которую можно усилить «Краснодару» — центральный нападающий на подмену Кордобе. Он нужен, когда колумбиец по какой‑либо причине пропускает матч.
Топовый нападающий им бы не помешал», — сказал бывший футболист сборной России.
Что делать с Хаби Алонсо?18074 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости