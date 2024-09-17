Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Рубина», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в среду
Сегодня стартует 4-й тур группового этапа Фонбет Кубка России.
В единственном матче вторника «Зенит» примет «Рубин».
В среду ЦСКА сыграет с «Краснодаром», махачкалинское «Динамо» – с московским.
В четверг «Локомотив» проведет гостевой матч с «Химками», «Спартак» примет «Крылья Советов».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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