«Зенит» – лучшая команда России по итогам сезона-2023/24 по версии РФС
«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2023/2024.
Лучший клуб выбрало бюро исполкома РФС.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл все турниры, в которых участвовал: Мир РПЛ, Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок России.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РФС
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