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Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»

Хэмилтон призвал не сравнивать гонщиков и рэперов, рассуждая о мате.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что считает неуместными высказывания Мохаммеда бен Сулайема, который привел в пример рэперов.

Президент ФИА сообщил о стремлении ограничить радиопереговоры с матом в трансляциях «Формулы-1».

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы», – произнес бен Сулайем.

«Мне не понравилось, как он это выразил, говорить «рэперы» – это очень стереотипно. И большинство рэперов черные. Он неправильно выбрал слова. Есть расовый элемент», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Сингапура.

В то же время Льюис признал, что с многочисленными ругательствами по радио надо бороться:

«С одной стороны, когда мне было 22, я не так уж сильно думал об этом – эмоции просто бурлят, и ты говоришь то, что приходит к голову, забывая о том, сколько людей и детей слушают.

В этом плане я согласен. Можно послушать некоторых из молодых пилотов – они пока не поняли, но в какой-то момент, наверное, поймут.

Уверен, если будут штрафы, люди прекратят. Я не знаю, необходимо ли это, но, безусловно, сейчас слишком много [мата]».

В 2020 году Хэмилтон под псевдонимом XNDA поучаствовал в создании трека Кристины Агилеры.

ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФИА
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
logoМохаммед бен Сулайем
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