«Барселона» проиграла впервые при Флике – «Монако» в ЛЧ. Было 5 побед с общим счетом 17:4
«Барселона» потерпела первое поражение при Ханси Флике.
Каталонцы уступили «Монако» (1:2) в Лиге чемпионов, выступая в меньшинстве с 10-й минуты.
До этого «блауграна» выиграла все пять матчей под руководством нового тренера с общим счетом 17:4. Она лидирует в Ла Лиге с 15 очками.
22 сентября «Барселона» выступит в гостях у «Вильярреала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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