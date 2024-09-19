«Барселона» проиграла впервые при Флике – «Монако» в ЛЧ. Было 5 побед с общим счетом 17:4

«Барселона» потерпела первое поражение при Ханси Флике.

Каталонцы уступили «Монако » (1:2) в Лиге чемпионов, выступая в меньшинстве с 10-й минуты.

До этого «блауграна» выиграла все пять матчей под руководством нового тренера с общим счетом 17:4. Она лидирует в Ла Лиге с 15 очками.

22 сентября «Барселона » выступит в гостях у «Вильярреала».