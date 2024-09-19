У Кузнецова 3 (1+2) очка в 6 матчах за СКА. Форвард сделал ассист во второй игре подряд

Евгений Кузнецов совершил результативное действие во второй игре подряд.

Нападающий СКА ассистировал Григорию Кузьмину в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (3:2, перерыв).

В игре с «Ладой» (4:3 ОТ) 32-летний хоккеист тоже отметился результативной передачей.

Всего на счету Кузнецова 3 (1+2) очка в 6 матчах за петербургский клуб.