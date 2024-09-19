Шакил О’Нил: «У меня должно было быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри»

Шакил О’Нил рассказал об упущенных возможностях.

«У меня никогда не было вопросов к Леброну . Был поражен его лидерскими качествами и игрой. С ним я не был Шаком , просто ролевым игроком, мы были первыми в конференции. Матч с «Бостоном », Глен Дэвис ломает мне руку. 6 недель восстановления, мы проигрываем «Селтикс».

У меня должно было быть 8 перстней. Я говорю об упущенных возможностях. 2 в «Майами». 1-2 с Пенни Хардуэем. Мы с Кобе должны были побеждать «Детройт».

Первый год с «Хит» должен был стать чемпионским, уступили «Детройту». Мог победить с Леброном. И сезон в «Бостоне». Если бы все прошло идеально, у меня могло быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри », – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

О’Нил завоевал 4 чемпионских титула с «Лейкерс» и «Майами».

Роберт Орри становился чемпионом 7 раз.