Шакил О’Нил: «У меня должно было быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри»
«У меня никогда не было вопросов к Леброну. Был поражен его лидерскими качествами и игрой. С ним я не был Шаком, просто ролевым игроком, мы были первыми в конференции. Матч с «Бостоном», Глен Дэвис ломает мне руку. 6 недель восстановления, мы проигрываем «Селтикс».
У меня должно было быть 8 перстней. Я говорю об упущенных возможностях. 2 в «Майами». 1-2 с Пенни Хардуэем. Мы с Кобе должны были побеждать «Детройт».
Первый год с «Хит» должен был стать чемпионским, уступили «Детройту». Мог победить с Леброном. И сезон в «Бостоне». Если бы все прошло идеально, у меня могло быть 8 или 9 перстней, как у Роберта Орри», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
О’Нил завоевал 4 чемпионских титула с «Лейкерс» и «Майами».
Роберт Орри становился чемпионом 7 раз.
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