  • Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»

Карпукас: «Локомотив» стал чуть взрослее ментально.

Хавбек «Локомотива» Артем Карпукас считает, что команда стала опытнее по сравнению с прошлым сезоном.

— «Локомотив» уходит на зимнюю паузу с отставанием в три очка от лидера. Верите, что можете бороться за золото, что избежите спада, как в весенней части прошлого сезона?

— На этот вопрос можно ответить только следующим образом: все покажет поле, все покажут результаты весенних матчей и наша командная игра. Заранее ничего говорить не стану, но мы точно будем трудиться на сборах, чтобы как можно лучше подготовиться к следующей части чемпионата и избежать тех ошибок, которые были у нас весной этого года.

— Год назад перед зимней паузой у «Локо» тоже был жесткий спад в виде одного очка в трех матчах перед зимним перерывом. За счет чего подобного удалось избежать сейчас?

— Команда стала чуть взрослее ментально. Пришли люди, которые добавили нам опыта, помогают и подсказывают на поле. Побольше стало таких игроков с большим опытом.

— Речь о Комличенко?

— И Комли, и Бакай [Бакаев] — люди, у которых сформировался этот класс. Они выходят на поле и помогают команде.

— При этом у вас в команде опыт завоевания трофеев есть только у Баринова, Бакаева и Пруцева. Этого достаточно для борьбы за золото?

— Все равно часть работы тех ребят, о которых я сказал, видна. Видна в наших результатах. Все люди, которые пришли в последнее трансферное окно, нам очень помогают. Взять того же Руду [Руденко], который потрясающе влился в команду.

— В чем заключается их помощь? Речь о какой-то особой атмосфере в раздевалке?

— Я больше имею в виду то, что происходит на поле. Знаете, есть моменты, где один футболист потеряет, а другой — сохранит. Второе и есть класс игрока. Люди, которые к нам пришли, добавили этого класса, – сказал Карпукас.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
