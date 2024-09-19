«Атлетико» – «Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Атлетико» принимает «Лейпциг» в игре 1-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Календарь Лиги чемпионов

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов