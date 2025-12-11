81

«Ювентус» обыграл «Пафос» – 2:0. Дэвид и Маккенни забили

«Ювентус» был сильнее «Пафоса».

«Ювентус» обыграл «Пафос» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уэстон Маккенни открыл счет на 67-й минуте. Джонатан Дэвид забил на 72-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
Пафос
Матч окончен
89’
Жоау Коррейя   Ланга
Йылдыз   Кабаль
84’
78’
Драгомир   Бассуамина
78’
Гольдар   Пилеас
78’
Оршич   Жажа
Дэвид   Аджич
74’
Миретти   К. Тюрам
74’
  Дэвид
72’
  Маккенни
67’
62’
Андерсон   Кина
Локателли   Опенда
60’
Локателли
55’
Жегрова   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
45’
Шуньич
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Жегрова, Камбьязо, Миретти, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Бремер, Жоау Мариу, Костич, Франсишку Консейсау, Аджич, Перин, Скалья, Кабаль, Ругани, Рухи, К. Тюрам, Опенда
1тайм
Пафос:
Михаил, Гольдар, Давид Луиз, Люккассен, Драгомир, Оршич, Жоау Коррейя, Пепе Родригеш, Шуньич, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Гортер, Кина, Димата, Жажа, Пилеас, Ланга, Бассуамина, Петру
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoПафос
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoУэстон Маккенни
logoДжонатан Дэвид
