Матч окончен
«Ювентус» обыграл «Пафос» – 2:0. Дэвид и Маккенни забили
«Ювентус» был сильнее «Пафоса».
«Ювентус» обыграл «Пафос» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Альянц Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уэстон Маккенни открыл счет на 67-й минуте. Джонатан Дэвид забил на 72-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Что делать с Хаби Алонсо?18373 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости