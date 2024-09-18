Сеул (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Батист, Самсонова – с Вероникой Кудерметовой, Шнайдер – с Жао
Дарья Касаткина поборется с Хейли Батист во втором круге в Сеуле.
Людмила Самсонова встретится с Вероникой Кудерметовой.
Сетка здесь.
Hana Bank Korea Open
Сеул, Южная Корея
16 – 22 сентября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовала: Любовь Энина
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