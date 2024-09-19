Миранчук и его юристы попросили «Атланту» публиковать составы без национальностей: Алексею не понравилось, что рядом с его фото не указывали флаг России. Клуб согласился (Иван Карпов)

Миранчук попросил «Атланту» решить вопрос с указанием национальности игроков.

Ранее клуб МЛС не указывал флаг России рядом с фото Алексея Миранчука в соцсетях при публикации состава на матч. Российский полузащитник был единственным, чей флаг не указывали.

Однако перед матчем с «Интер Майами» (2:2) в соцсетях «Атланты » выложили фото, где ни у одного из игроков не был указан флаг его страны.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, это произошло по просьбе Миранчука и его юристов.

«Алексею не понравилось, что клуб отображает гражданство каждого игрока, а под фамилией россиянина оставляет пустое место вместо триколора.

Сторона футболиста сборной России попросила «Атланту» анонсировать состав в едином стиле. Потому что отсутствие флага под Миранчуком выглядело дискриминацией по национальному признаку и затрагивало интересы игрока.

Руководство американского клуба согласилось с полузащитником и объяснило, что публикация состава без российского триколора – это самодеятельность персонала низшего звена а-ля дизайнер или SMM-щик, а не директоров. И когда Мира обозначил проблему, то ее моментально устранили», – написал Карпов.

Фото: twitter.com/ATLUTD

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