9 голов «Баварии» и покер Кейна, победа «Зенита» и ассист Соболева, «Ливерпуль» обыграл «Милан», 7:0 от «МЮ», Загитова просит 74,8 млн рублей, «Аль-Наср» Роналду уволил тренера и другие новости

1. Мощно стартовала Лига чемпионов! «Бавария» со счетом 9:2 разнесла «Динамо» Загреб, а Харри Кейн сделал покер. «Реал» вырвал победу у «Штутгарта» (3:1), голами отметились Килиан Мбаппе и Эндрик. «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1) на выезде, пропустив на 3-й минуте, а «Ювентус» победил ПСВ (3:1).

2. «Зенит» гарантировал себе выход в плей-офф Фонбет Кубка России, обыграв «Рубин» – 2:0. Александр Соболев отдал ассист , Чистяков и Мантуан забили. Соболеву на матче досталось от фанатов: сначала его освистали , потом оскорбляли , потом троллили при помощи надувного дельфина .

3. КХЛ. ЦСКА одолел «Динамо», «Салават» обыграл «Авангард» (у омичей третье поражение подряд ), «Сибирь» победила «Нефтехимик», «Адмирал» забил 7 голов «Куньлуню».

Глеб Кузьмин головой врезался в борт после столкновения с защитником «Авангарда» Дитцем. Форварда «Салавата» увезли с площадки на носилках.

4. Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос Загитовой составил 100% от суммы реализации проекта . В последних заявках Плющенко, Навки и Авербуха было не больше 20%

5. «Манчестер Юнайтед» распылил «Барнсли» в Кубке лиги – 7:0! У Гарначо 2+2, у Рэшфорда и Эриксена дубли, у Бруну два ассиста.

6. ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть игру Караваева рукой перед голом «Зенита» и неудаление Алипа за стычку с Мойзесом.

7. «Аль-Наср» Роналду уволил Луиша Каштру. Португалец возглавлял команду с прошлого лета и не выиграл ни одного трофея.

8. Хави считает, что «Барса» пытается дискредитировать его . Экс-тренера каталонцев задели слова Педри о прогрессе команды в физике при Флике.

9. Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала . Он пройдет в конце сезона-2024/25.

10. Главный тренер СКА Роман Ротенберг предлагал судье поспорить на 1 млн долларов во время матча с «Локомотивом» из-за удаления Кузнецова. Арбитр ответил: «У меня нет столько».

11. Зарплата Матвея Сафонова в «ПСЖ» – 400 000 евро в месяц до налогов. Доннарумма зарабатывает 849 500 евро.

12. За расизм в адрес Винисиуса в соцсетях фанату грозят штраф в 60 001 евро и двухлетний запрет посещать матчи. Прокуратура рассмотрит дело на предмет преступления на почве ненависти.

13. Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, но затем отпустили . Боксер заявил, что «произошло недопонимание» .

14. Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

15. «Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство».

16. Отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса госпитализировали в предынфарктном состоянии после аварии гонщика с Сайнсом.

Цитаты дня.

Сергей Лавров: «Современное руководство МОК, к моему огромному сожалению, хоронит олимпийское движение »

Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют . «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»

«Будь у Джикии грузинский паспорт – все было бы по-другому. А видят, что русский, сразу человек второго сорта ». Агент Шпинев об отказе иностранных клубов от россиян

Мостовой о легионерах в РПЛ: «Уберите из «Зенита» 10 иностранцев – думаете, будут первыми? Нет, конечно! Мы в свое время почему-то лучшие роли в Европе играли, будучи русскими»

Авербух о спортшколах: «Особенно гнилое – это фигурное катание, гораздо проще работать с хоккеем . С точки зрения вот этой «родительской клоаки», выжигания друг друга»

Соболев о «Зените»: «Я пришел в клуб, второе имя которого – чемпион . Мотивация всегда запредельная»

Ибрагимович о своей роли в «Милане»: «Я командую, остальные слушают. Когда лев уходит, подбираются кошки, когда лев возвращается, кошки убегают »