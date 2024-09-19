«Атланта» отрицает, что Миранчук просил публиковать составы без национальностей: «Клуб решил изменить графический дизайн»

В «Атланте» объяснили, почему перестали указывать национальность игроков.

Ранее клуб МЛС не указывал флаг России рядом с фото Алексея Миранчука в соцсетях при публикации состава на матч – российский полузащитник был единственным, чей флаг не указывали. Однако перед матчем с «Интер Майами » (2:2) в соцсетях «Атланты» выложили фото, где ни у одного из игроков не был указан флаг его страны.

Сообщалось, что изменения произошли по просьбе Миранчука и его юристов, поскольку отсутствие флага под его фамилией выглядело дискриминацией по национальному признаку.

– «Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука?

– Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн, – сообщили в пресс-службе клуба.

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