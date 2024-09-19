Лига чемпионов. «Байер» в гостях у «Фейеноорда», «Барса» против «Монако», «Арсенал» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» примет «Лейпциг»
В 1-м туре Лиги чемпионов пройдут очередные матчи.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
В четверг «Байер» сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Барса» – с «Монако», «Арсенал» встретится на выезде с «Аталантой», «Атлетико» примет «РБ Лейпциг».
Лига чемпионов
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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