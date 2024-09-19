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  • Степанова о квадробике: «Взрослые дяди и тети могут сколько угодно требовать что-то запретить. Сильно у ваших родителей получилось запретить рэп или хэви-метал?»
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Степанова о квадробике: «Взрослые дяди и тети могут сколько угодно требовать что-то запретить. Сильно у ваших родителей получилось запретить рэп или хэви-метал?»

Лыжница Вероника Степанова рассказала о своем отношении к квадробике.

«Квадробика, о которой столько шуму в последнее время, вышла из спорта. Кенити Ито, «главный отец всех квадроберов», приличным легкоатлетом был. Его «стометровый рекорд» в беге на четвереньках» – 15,7 секунды. Такие скорости и на двух ногах большинство современных тинейджеров не осилит.

А маски котиков и кроликов – это уже от желания подростков выделиться, отличаться от этих скучных взрослых. Молодежь следует трендам, а тренды кто-то создает и разгоняет.

Взрослые дяди и тети могут сколько угодно требовать что-то запретить и прекратить. Ага, сильно у ваших родителей получилось запретить рэп или хэви-метал? У всех трендов есть лица, лидеры мнений. Да-да, те самые, с синими волосами и пирсингом носа и век.

Как насчет пообщаться с авторитетными квадроберами и устроить турнир на «Кубок Телеканала Такого-то»? В чем они соревнуются? В беге или преодолении препятствий? Прекрасно. Я бы еще и на лыжи их поставила», – написала в своей колонке на «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

«Не хочу быть неверно понятой. Идея исключить привычные соревнования и заменить их «гонками юных квадроберов» даже мне кажется слишком радикальной. Но то, что нужно пристально изучать молодежные тренды, пытаться понять, что делает их популярными, и внедрять в традиционный спорт, для меня очевидно», – добавила Степанова.

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
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