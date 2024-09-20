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  • «Бавария» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «Юве» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36
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«Бавария» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «Юве» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36

«Бавария» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов после первого тура.

Мюнхенцы одержали одну из крупнейших побед в истории турнира – 9:2 с «Динамо» Загреб.

Следом идут «Селтик», «Байер», «Астон Вилла», «Боруссия» Дортмунд, «Спарта» и «Ливерпуль». «Ювентус» и «Реал» делят восьмую строчку.

«ПСЖ» идет пятнадцатым – это последняя команда из числа выигравших первый матч.

«Арсенал», «Интер», «Манчестер Сити» попали в группу команд, занимающих места с 16-го по 21-е. «Барселона» делит с «Лейпцигом» и «Штурмом» 22-е место, «Милан» занимает 29-ю строчку.

Напомним, в 1/8 финала напрямую выходят первые восемь клубов. Команды, которые займут строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах. Остальные команды вылетают из еврокубков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoЛиверпуль
logoвысшая лига Шотландия
logoСелтик
logoЮвентус
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Чехия
logoСпарта Прага
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoШтурм
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoРБ Лейпциг
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