Бернарду: «Ман Сити» каждый год встречается с «Реалом». Это уже как матчи чемпионата, они всегда служат хорошей проверкой»
Бернарду: «Ман Сити» против «Реала» – это уже как матчи чемпионата.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался в преддверии сегодняшнего гостевого матча Лиги чемпионов с «Реалом».
«Нас ждет очередная игра, в которой мы постараемся предстать лучшей версией самих себя и добавить три очка в копилку, чтобы попасть в топ-8. Это наша задача.
Мы все понимаем, что игры на этом стадионе особенные. Но я сам к такому привык. Мы каждый год встречаемся с «Реалом». Для нас это уже как матчи чемпионата. Игры против «Реала» всегда служат хорошей проверкой», – сказал Бернарду.
Что делать с Хаби Алонсо?18074 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости