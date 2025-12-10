Бернарду: «Ман Сити» каждый год встречается с «Реалом». Это уже как матчи чемпионата, они всегда служат хорошей проверкой»

Бернарду: «Ман Сити» против «Реала» – это уже как матчи чемпионата.

Полузащитник «Манчестер Сити » Бернарду Силва высказался в преддверии сегодняшнего гостевого матча Лиги чемпионов с «Реалом ».

«Нас ждет очередная игра, в которой мы постараемся предстать лучшей версией самих себя и добавить три очка в копилку, чтобы попасть в топ-8. Это наша задача.

Мы все понимаем, что игры на этом стадионе особенные. Но я сам к такому привык. Мы каждый год встречаемся с «Реалом». Для нас это уже как матчи чемпионата. Игры против «Реала» всегда служат хорошей проверкой», – сказал Бернарду.