ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирования фанатов в матче с «Зенитом». Болельщики кричали «Зенит» – позор российского футбола»
ЦСКА наказан за скандирования болельщиков во время матча с «Зенитом».
Матч 8-го тура Мир РПЛ прошел в Москве и завершился победой петербуржцев (1:0).
Во время игры болельщики ЦСКА скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
– Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.
– Как можно прекратить это?
– Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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