ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирования фанатов в матче с «Зенитом». Болельщики кричали «Зенит» – позор российского футбола»

ЦСКА наказан за скандирования болельщиков во время матча с «Зенитом».

Матч 8-го тура Мир РПЛ прошел в Москве и завершился победой петербуржцев (1:0).

Во время игры болельщики ЦСКА скандировали: «Зенит» – позор российского футбола» .

– Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

– Как можно прекратить это?

– Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?