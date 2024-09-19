Депутат Свищев о словах Глушенкова про сборную: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента. Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду»

В Госдуме назвали слова Максима Глушенкова о сборной «высказываниями иноагента».

Ранее полузащитник «Зенита» высказался об отношении к сборной России и товарищеским играм: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться».

– Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации. Он имеет право отказаться от сборной вообще, но тогда и отношение к нему будет соответствующее. К российским игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью.

Что это такое? Как правило, наши известные футболисты, и Глушенков в их числе, являются кумирами сотен тысяч болельщиков, на них смотрят, ими гордятся, за них переживают, их любят, ненавидят, в конце концов. И такие популярные люди должны думать, что говорят.

Может быть, это его позиция? Тогда надо руководителям клуба и РФС серьезно задуматься, потому что наша задача – развитие массового спорта. Президент сказал, что нужно обратить центр внимания на детский и массовый спорт.

А вот такие слова, как говорит Глушенков... Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать.

– Что РФС должен сделать?

– Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране. Надо внимательно отнестись и сделать выводы. Если наказание за такие высказывания не предусмотрены, РФС вполне себе пора подумать и предусмотреть взыскания за подобные высказывания или действия, порочащие нашу команду.

– В сборную после таких слов вызывать не надо?

– Если он не хочет играть...

– Он сказал, что поехал бы, если бы вызвали. Но вроде как без сильного желания.

– Зачем человека заставлять, если он не хочет? Значит, надо на нем вообще поставить крест. Ему же стыдно играть со своими товарищами, со слабыми соперниками. Не надо тогда вообще вызывать его, – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.