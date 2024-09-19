Семак признан лучшим тренером России в сезоне-2023/24 по версии РФС

Сергей Семак – лучший тренер России по итогам прошлого сезона.

Лучшим тренера «Зенита » выбрало бюро исполкома РФС.

В прошлом сезоне команда под руководством Семака впервые сделала домашний требл, выиграв Мир РПЛ , Фонбет Кубок России и Olimpbet Суперкубок России.