  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. Холанд реализовал пенальти, Родриго забил впервые за 33 матча, Мбаппе не играл
392

«Реал» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. Холанд реализовал пенальти, Родриго забил впервые за 33 матча, Мбаппе не играл

«Реал» проиграл «Манчестер Сити».

«Реал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Родриго открыл счет на 28-й минуте. Нико О’Райли на 35-й забил ответный мяч. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 43-й.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
1 - 2
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
Бернарду Силва
Альваро Каррерас
88’
87’
Доку   Аке
Родриго
87’
82’
Гвардиола
Асенсио   Эндрик
79’
76’
О`Райли
71’
Шерки   Савиньо
70’
Фоден   Рейндерс
70’
Холанд   Мармуш
Себальос   Браим Диас
67’
Гонсало Гарсия   Гюлер
58’
2тайм
Перерыв
43’
  Холанд
Рюдигер
43’
35’
  О`Райли
  Родриго
28’
11’
Фоден
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Себальос, Родриго, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Фран Гарсия, Эндрик, Ф. Гонсалес, Jorge Cestero Sancho, Мбаппе, Joan Martínez Lozano, Мастантуоно, Лунин, Вальдепеньяс, Гюлер, Браим Диас
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Холанд
Запасные: Хусанов, Беттинелли, Льюис, Мармуш, Аке, Аит-Нури, Рейндерс, Савиньо, Траффорд, Бобб
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Что делать с Хаби Алонсо?15730 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
онлайны
logoРодриго
logoНико О'Райли
logoЭрлинг Холанд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»
59 минут назад
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
сегодня, 02:00
Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, но о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ» – беспрецедентно»
сегодня, 01:35
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
вчера, 22:33
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
вчера, 22:13
У «Астон Виллы» 8 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября
вчера, 21:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева и «Лудогорец» сыграли 3:3, «Астон Вилла» победила «Базель», «Рома» разгромила «Селтик»
вчера, 21:58
«Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей. Команда не проигрывает с сентября
вчера, 21:50
«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год
вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Унаи Эмери: «Лига Европы важна для «Виллы». Очень конкурентный турнир»
4 минуты назад
Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
19 минут назад
Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где он сейчас – он отдает голевые и забивает»
сегодня, 02:25
Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»
сегодня, 01:48
Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»
сегодня, 01:20
«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е
вчера, 22:41
Осимхен, Лукман, Эджуке, Чуквуэзе, Ндиди, Ивоби, Басси – в составе Нигерии на Кубок Африки
вчера, 22:27
Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»
вчера, 22:24
«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 6 туров. «Бетис» – 4-й, «Рома» – 10-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 18-й, «Ницца» – последняя
вчера, 22:05
Лига конференций. «Фиорентина» обыграла «Динамо» Киев, «Ноа» – «Легию», «Шахтер» победил «Хамрун Спартанс», «Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн»
вчера, 21:58