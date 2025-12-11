Матч окончен
«Реал» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. Холанд реализовал пенальти, Родриго забил впервые за 33 матча, Мбаппе не играл
«Реал» проиграл «Манчестер Сити».
«Реал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Родриго открыл счет на 28-й минуте. Нико О’Райли на 35-й забил ответный мяч. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 43-й.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сантьяго Бернабеу
Завершен
1 - 2
Что делать с Хаби Алонсо?15730 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости