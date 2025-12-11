«Реал» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. Холанд реализовал пенальти, Родриго забил впервые за 33 матча, Мбаппе не играл

«Реал» проиграл «Манчестер Сити».

«Реал » уступил «Манчестер Сити » (1:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Родриго открыл счет на 28-й минуте. Нико О’Райли на 35-й забил ответный мяч. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 43-й.

