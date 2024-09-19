«Это′О подарил квартиру в Махачкале экипировщику «Анжи». Вратарю Макарову Самюэль принес золотые Rolex – за отбитый пенальти». Помазан о поступках камерунца
– Когда я пришел, Роберто Карлос больше помогал Гусу Хиддинку, был помощником тренера. Один раз мы с ним поспорили на серию пенальти. С «Уралом» в Кубке сыграли 0:0, были пенальти. Карлос подошел ко мне: «Отобьешь, я дам тебе миллион рублей». Я отбил два, но он ничего не отдал (смеется).
Самюэль Это′О тоже любил поспорить – не только со мной, но и со всеми вратарями: если отбиваешь хоть один пенальти из трех, он дарил Rolex. У меня отбить не получилось, а Александр Макаров отбил. И Это′О принес ему золотые Rolex.
Самюэль подарил всем футболистам часы – или когда уходил, или когда мы заняли третье место в чемпионате, точно не помню. У нас был человек, который занимался экипировкой, ему Это′О купил квартиру в Махачкале.
– Какие еще истории с «Анжи» можешь вспомнить?
– После победных матчей летели из Махачкалы в Москву и спокойно могли выпить одну-две бутылочки пива. Операторы это могли снять, а Хиддинк им говорил: «Вы че снимаете?! Я вам камеры сейчас разобью». А нам – ни слова, – рассказал бывший вратарь «Анжи», выступающий сейчас за ФК «10».
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