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  • «Это′О подарил квартиру в Махачкале экипировщику «Анжи». Вратарю Макарову Самюэль принес золотые Rolex – за отбитый пенальти». Помазан о поступках камерунца
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«Это′О подарил квартиру в Махачкале экипировщику «Анжи». Вратарю Макарову Самюэль принес золотые Rolex – за отбитый пенальти». Помазан о поступках камерунца

Евгений Помазан рассказал о добрых поступках Самюэля Это′О.

– Когда я пришел, Роберто Карлос больше помогал Гусу Хиддинку, был помощником тренера. Один раз мы с ним поспорили на серию пенальти. С «Уралом» в Кубке сыграли 0:0, были пенальти. Карлос подошел ко мне: «Отобьешь, я дам тебе миллион рублей». Я отбил два, но он ничего не отдал (смеется).

Самюэль Это′О тоже любил поспорить – не только со мной, но и со всеми вратарями: если отбиваешь хоть один пенальти из трех, он дарил Rolex. У меня отбить не получилось, а Александр Макаров отбил. И Это′О принес ему золотые Rolex.

Самюэль подарил всем футболистам часы – или когда уходил, или когда мы заняли третье место в чемпионате, точно не помню. У нас был человек, который занимался экипировкой, ему Это′О купил квартиру в Махачкале.

– Какие еще истории с «Анжи» можешь вспомнить?

– После победных матчей летели из Махачкалы в Москву и спокойно могли выпить одну-две бутылочки пива. Операторы это могли снять, а Хиддинк им говорил: «Вы че снимаете?! Я вам камеры сейчас разобью». А нам – ни слова, – рассказал бывший вратарь «Анжи», выступающий сейчас за ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoЕвгений Помазан
logoАлександр Макаров 1978
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
logoСамюэль Это′О
logoРоберто Карлос
logoАнжи
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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