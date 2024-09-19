Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку о «Зените».

Московская команда встречается с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Игра проходит на «Лукойл Арене».

«Чемпионат» передает, что во время матча фанаты красно-белых начали скандировать «Зенит » – позор российского футбола!»

Ранее за такую кричалку на 10 тысяч рублей был оштрафован ЦСКА.