Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку о «Зените».
Московская команда встречается с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Игра проходит на «Лукойл Арене».
«Чемпионат» передает, что во время матча фанаты красно-белых начали скандировать «Зенит» – позор российского футбола!»
Ранее за такую кричалку на 10 тысяч рублей был оштрафован ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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