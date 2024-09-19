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  • Нигматуллин лишился квартир в Москве и Майами после развода, они оцениваются в 120 млн рублей и 850 тысяч долларов. Жилье было оформлено на жену (Mash)
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Нигматуллин лишился квартир в Москве и Майами после развода, они оцениваются в 120 млн рублей и 850 тысяч долларов. Жилье было оформлено на жену (Mash)

Руслан Нигматуллин лишился недвижимости после развода.

По данным телеграм-канала Mash, сегодня мировой суд Преображенского района Москвы принял решение о разводе экс-вратаря с супругой Еленой.

Нигматуллин также сообщил источнику, что лишился двух квартир – в Москве и Майами, так как жилье было оформлено на жену.

Адвокат бывшего голкипера «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России отправил Елене досудебное приглашение, решение по которому она должна принять до завтрашнего дня. В соглашении футболист предлагает вернуть ему 50% совместно нажитого имущества, в противном случае будет раздел.

Отмечается, что в Москве у экс-футболиста была квартира стоимостью 120 млн рублей. Жилье в США находится по соседству с недвижимостью Лионеля Месси и оценивается в 850 тысяч долларов (78,35 млн рублей – Спортс).

Ранее стало известно, что Нигматуллин состоит в отношениях с 22-летней девушкой. Он стал инициатором развода после 27 лет брака, у них с Еленой двое сыновей.

Нигматуллин разводится. Его жена претендует на 100% имущества после почти 30 лет брака: «Получив средства от продажи квартиры в Москве, она покинула Россию и перестала выходить на связь»

Жена Нигматуллина предложила мирное соглашение – она претендовала на 100% имущества. Руслан не согласен: «Условия выглядят бредовыми»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Страсти»
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