Кержаков о решении уйти из «Кайрата»: «Хотел продолжать работать, мы добились серьезного прогресса. Но есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными»

Теги Александр Кержаков отставки высшая лига Казахстан Кайрат Чемпионат.com Sports – Казахстан Футбол

Александр Кержаков высказался о своем уходе с поста главного тренера «Кайрата».

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты.

С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе.

Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», – сказал Кержаков. 

Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию

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20 комментариев
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писали ещё до новости о расторжении договора, что на него давили, чтоб он слил Астане, видимо, все так и есть, если правда, то Керж все правильно сделал
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К Саше только хорошее отношение. Он молодец
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Ответ Один живой
Саша или очень педантичен в некоторых вопросах или его просто в долю не берут. Не верю, что за карьеру игрока он чего-то не видел в футболе. Так же и не помню, чтобы он так же резко уходил из клубов.
В Зените и Севилье он вполне мог и не видеть, как владелец клуба указывает тренеру кого ставить в состав, а кого нет, и тому подобного.

Лучше уйти чем замарать репутацию в таких делах
+14
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+14
Ответ korablev
Есть пул российских тренеров, которые приходят в команду в кризисный момент, частенько спасают ее от вылета, но потом у них начинается серия поражений и их увольняют, чтобы отыскать очередного спасителя. Вот сейчас Ташуев в этой роли пришел в Ахмат. А у Кержакова своя фишка - он добивается с командой хорошего промежуточного результата и … стремительно уходит. Такая история была в него в Нижнем Новгороде, сейчас в Кайрате. И всякий раз непонятно - что не так? У Талалаева, кстати, похожие моменты в карьере есть (Ахмат, Химки), Юрана разок из тех же Химок (вот бесовская команда!) выперли, когда с результатами у них все было не плохо. Всякий раз кажется, что там криминал какой-то кроется. Или это просто люди-скандалисты, с ними работать долго невозможно?
ну уж на кого, а на скандалиста керж не тянет совсем.
либо владельцы в раздевалку лезут либо очками делятся
+11
0
+11
Саша или очень педантичен в некоторых вопросах или его просто в долю не берут. Не верю, что за карьеру игрока он чего-то не видел в футболе. Так же и не помню, чтобы он так же резко уходил из клубов.
+13
-3
+10
Ответ Один живой
Саша или очень педантичен в некоторых вопросах или его просто в долю не берут. Не верю, что за карьеру игрока он чего-то не видел в футболе. Так же и не помню, чтобы он так же резко уходил из клубов.
Трудно не согласиться. Но с другой стороны, человеку свойственно меняться с возрастом. Изменения могут быть в разные стороны от линии добра и зла.
+3
0
+3
Ответ chalkidis nikolai
Немного в Нижнем, совсем чуть-чуть в Сербии, чутка в Казахстане. Да и в Томске не сказать, что долго. Сдаётся мне, дело не в бабине
Кипр забыл
+3
-1
+2
Есть пул российских тренеров, которые приходят в команду в кризисный момент, частенько спасают ее от вылета, но потом у них начинается серия поражений и их увольняют, чтобы отыскать очередного спасителя.
Вот сейчас Ташуев в этой роли пришел в Ахмат.

А у Кержакова своя фишка - он добивается с командой хорошего промежуточного результата и … стремительно уходит.
Такая история была в него в Нижнем Новгороде, сейчас в Кайрате. И всякий раз непонятно - что не так?

У Талалаева, кстати, похожие моменты в карьере есть (Ахмат, Химки), Юрана разок из тех же Химок (вот бесовская команда!) выперли, когда с результатами у них все было не плохо.

Всякий раз кажется, что там криминал какой-то кроется. Или это просто люди-скандалисты, с ними работать долго невозможно?
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Даже Керж не выдержал такого календаря один-два матча в месяц.
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Адиев придет
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Ответ shickana
Трудно не согласиться. Но с другой стороны, человеку свойственно меняться с возрастом. Изменения могут быть в разные стороны от линии добра и зла.
Обычно все же человеку свойственно не меняться
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Ответ gsomeer
писали ещё до новости о расторжении договора, что на него давили, чтоб он слил Астане, видимо, все так и есть, если правда, то Керж все правильно сделал
Или для слива приказали выставить не основной состав! Что одно и то же. )
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