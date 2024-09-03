Кержаков о решении уйти из «Кайрата»: «Хотел продолжать работать, мы добились серьезного прогресса. Но есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными»
Александр Кержаков высказался о своем уходе с поста главного тренера «Кайрата».
«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты.
С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.
Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе.
Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», – сказал Кержаков.
Кержаков покинул «Кайрат», идущий на 1-м месте в чемпионате Казахстана. Контракт расторгнут по обоюдному согласию
Лучше уйти чем замарать репутацию в таких делах
либо владельцы в раздевалку лезут либо очками делятся
Вот сейчас Ташуев в этой роли пришел в Ахмат.
А у Кержакова своя фишка - он добивается с командой хорошего промежуточного результата и … стремительно уходит.
Такая история была в него в Нижнем Новгороде, сейчас в Кайрате. И всякий раз непонятно - что не так?
У Талалаева, кстати, похожие моменты в карьере есть (Ахмат, Химки), Юрана разок из тех же Химок (вот бесовская команда!) выперли, когда с результатами у них все было не плохо.
Всякий раз кажется, что там криминал какой-то кроется. Или это просто люди-скандалисты, с ними работать долго невозможно?