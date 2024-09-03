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Радулов первым в истории КХЛ выиграл 5 Кубков Открытия – с ЦСКА, «Ак Барсом», «Локомотивом» и дважды с «Салаватом»

Александр Радулов первым в истории выиграл в 5 матчах за Кубок Открытия

Сегодня «Локомотив» обыграл «Металлург» (3:2) в стартовом матче сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ. 

Форвард ярославской команды Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, выигравшим в 5 матчах за Кубок Открытия

Кроме того, Радулов – первый хоккеист, который сделал это в составе четырех разных команд – дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом».

«Локомотив» впервые взял Кубок Открытия – победили «Металлург»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
рекорды
logoКубок Открытия
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