Радулов первым в истории КХЛ выиграл 5 Кубков Открытия – с ЦСКА, «Ак Барсом», «Локомотивом» и дважды с «Салаватом»
Александр Радулов первым в истории выиграл в 5 матчах за Кубок Открытия
Сегодня «Локомотив» обыграл «Металлург» (3:2) в стартовом матче сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард ярославской команды Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, выигравшим в 5 матчах за Кубок Открытия.
Кроме того, Радулов – первый хоккеист, который сделал это в составе четырех разных команд – дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом».
«Локомотив» впервые взял Кубок Открытия – победили «Металлург»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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