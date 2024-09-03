Игроки «Кайрата» поделились на группировки при Кержакове. Александр не мог повлиять на конфликты в команде («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат Чемпионат.com Sports – Казахстан Футбол

Стало известно, какие проблемы были у Александра Кержакова в «Кайрате».

Российский специалист ранее покинул пост главного тренера казахстанского клуба.

Кержаков объяснил, что «есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к клубу, Кержакову не удалось наладить достаточный контакт с командой. При нем игроки поделились на группировки, и не все из них принимали методы работы тренера. В команде случались конфликты, а Александр не мог на это повлиять.

Отмечается, что руководство и футболисты «Кайрата» считали недостаточным время, которое Кержаков уделял команде – иногда тренировки проводил его помощник, а сам главный тренер в это время мог говорить по телефону.

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4 комментария
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На чушпанов и пацанов, как я понимаю.
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то рыбалка ,то по телефону )))
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У Александра совсем не получается на тренерском мостике, пора заканчивать…
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